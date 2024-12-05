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هزت المرج.. ينهي حياة زوجته وجاره لسبب صادم

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الخميس، 05-12-2024 10:49 ص

 

أقدم زوج على ارتكاب جريمة في منطقة المرج بالقاهرة، حيث قتل زوجته وجارهما، وذلك بدافع الشك في وجود علاقة غير شرعية بينهما.

 

واعترف المتهم بجريمةه، مدعياً أنه أراد "غسل عاره" على الرغم من أنه فشل في إيجاد دليل مادي على خيانة زوجته، إلا أنه كان يشك في سلوك زوجته منذ فترة، ويراقبها حتى يضبطها متلبسة مع جاره.

 

واعترف المتهم بأنه كان ينوي الاستعانة بنجل شقيقه للاحتجاز القسري للجار وإجباره على الاعتراف بعلاقة مع زوجته، إلا أن نجل شقيقه رفض، وعندما أخبره أحد جيرانه في الهاتف أن زوجته توجهت إلى شقة الجار، أسرع لقتلهما.

 

وأقرّ المتهم بقتل جاره ذبحًا أولاً بعدما وجده وحيداً في الشقة، ثم توجه إلى زوجته وطلب من ابنته إيقاظها. حاولت الزوجة الهرب لكنه طعنها 10 مرات حتى فارقت الحياة، وبعد التأكد من موتها، أبلغ الشرطة بالجريمة.

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