هزت الأقصر.. سيدة تقتل شقيقها وتنحره بعد تكبيله لسبب صادم

الإثنين، 28-11-2022
12:01 م
ألقت
أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر
القبض على سيدة قتلت شقيقها من ذوى الاحتياجات الخاصة
بعد
أن ربطت يديه وقدميه ثم سددت عدة طعنات نافذة في الصدر والبطن ونحرته.
تلقت
مديرية أمن الأقصر
بلاغًا من أهالي قرية الصوالحة بمنطقة الحبيل مركز البياضية يفيد
بمصرع "أحمد.ف.ع" 33 عاما على يد شقيقته “ ف. ف. ع ” 37 سنة مطلقة ربة منزل.
وتبين
أن المتهمة تمر بحالة نفسية صعبة بعد طلاقها مرتين وأنها تعيش فى منزل والديها المتوفين
مع شقيقها المجنى عليه القعيد من ذوى الاحتياجات الخاصة
وشقيقتها الصغرى التي تعمل
في أحد المحلات بالقرية.
كشفت
التحريات عن وجود خلافات متكررة بين المجنى عليه وشقيقته المتهمة بسبب رفضها أن يقاسمها
شقيقها المعاش، فأقدمت عقب خروج شقيقتها الصغرى للعمل على ربط قدمي ويدي المجنى عليه
ثم انهالت عليه بطعنات نافذة في الصدر والبطن حوالى 11 طعنة ثم قامت بنحره.
بعد
أن قتلت شقيقها توجهت إلى عمتها وأخبرتها بما فعلته فأخبرت العمة أهالى القرية بجريمة
ابنة أخيها، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية وتم القبض عليها ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى
الكرنك الدولي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.