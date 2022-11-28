الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
توقيت مصر 01:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«علاقة لم تكتمل».. إحالة أوراق قاتل الشقيقتين إلى المفتي

فنان شهير يفجر صدمة: لاتوجد فنانة لم تقدم تنازلات جنسية.. لا يوجد شرف في الوسط الفني

شاهد.. عبدالرزاق حمدالله ينقذ زميله من موقف محرج خلال مقابلة تليفزيونية

فيديو صادم مُسرب لـ ميسي من داخل غرفة الملابس وملاكم شهير يتوعده

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء قاضٍ كبير

مدرسة بالغربية تعلن فصل جميع طلاب الفصل الثالث الثانوي

مفاجأة.. مدرب الكاميرون يطرد حارس المرمى الأساسي من مونديال قطر

شاهد آخر اختراعات الشيف بوراك .. بهر الجميع ويطبخ داخل الغسالة

هزت الأقصر.. سيدة تقتل شقيقها وتنحره بعد تكبيله لسبب صادم

ميمي جمال تثير ضجة بالحجاب.. إليكم أول تعليق لها

ADS
 

هزت الأقصر.. سيدة تقتل شقيقها وتنحره بعد تكبيله لسبب صادم

download
ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 28-11-2022 12:01 م

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر القبض على سيدة قتلت شقيقها من ذوى الاحتياجات الخاصة بعد أن ربطت يديه وقدميه ثم سددت عدة طعنات نافذة في الصدر والبطن ونحرته.
تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغًا من أهالي قرية الصوالحة بمنطقة الحبيل مركز البياضية يفيد بمصرع "أحمد.ف.ع" 33 عاما على يد شقيقته “ ف. ف. ع ” 37 سنة مطلقة ربة منزل.
وتبين أن المتهمة تمر بحالة نفسية صعبة بعد طلاقها مرتين وأنها تعيش فى منزل والديها المتوفين مع شقيقها المجنى عليه القعيد من ذوى الاحتياجات الخاصة وشقيقتها الصغرى التي تعمل في أحد المحلات بالقرية.
كشفت التحريات عن وجود خلافات متكررة بين المجنى عليه وشقيقته المتهمة بسبب رفضها أن يقاسمها شقيقها المعاش، فأقدمت عقب خروج شقيقتها الصغرى للعمل على ربط قدمي ويدي المجنى عليه ثم انهالت عليه بطعنات نافذة في الصدر والبطن حوالى 11 طعنة ثم قامت بنحره.
بعد أن قتلت شقيقها توجهت إلى عمتها وأخبرتها بما فعلته فأخبرت العمة أهالى القرية بجريمة ابنة أخيها، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية وتم القبض عليها ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولي وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

إقرأ ايضا

download

«علاقة لم تكتمل».. إحالة أوراق قاتل الشقيقتين إلى المفتي

images

فنان شهير يفجر صدمة: لاتوجد فنانة لم تقدم تنازلات جنسية.. لا يوجد شرف في الوسط الفني

Capture

شاهد.. عبدالرزاق حمدالله ينقذ زميله من موقف محرج خلال مقابلة تليفزيونية

أخبار متعلقة

images

ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

images

بعد 14 سنة زواج و3 أطفال.. تخونه مع طفل عمره 15 عامًا في بولاق الدكرور

5f22e18d4c59b71cac446ad9

سعودي يقتل والد زوجته ويهرب إلى الأردن وبعد 24 ساعة كانت المفاجأة