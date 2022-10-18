الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مؤثر.. ولي عهد الكويت ينهمر في البكاء أثناء قراءة آية قرآنية في مجلس الأمة

«هزار قلب جد».. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل ما حدث بينها وبين زوجها

بقرار رئيس الوزراء.. تعيين علي جمعة بمجلس إدارة جهاز المياه والصرف الصحي

بعد وفاته.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا بشأن يوسف القرضاوي

بيصورني وأنا نايمة وبملابس البيت ويرسلها لأشخاص على فيسبوك مقابل فلوس!

النجم التاريخي لـ ليفربول: أتمنى رحيل صلاح عن النادي لهذا السبب

مبلغ مفاجأة.. كم حصل إمام عاشور من الزمالك بعد تعديل عقده؟

19.71 جنيه.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم

فنانة شهيرة: «نفسي أمسك شيرين وألطش فيها بكل قوتي»

لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبدالوهاب.. ما السبب؟

ADS
 

«هزار قلب جد».. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل ما حدث بينها وبين زوجها

تنزيل
عروس الاسماعيلية وزوجها
Native
Teads
الثلاثاء، 18-10-2022 02:10 م

كشفت  مها محمد عمران، المعروفة إعلاميا بـ "عروس الإسماعيلية" معلومات لأول مرة أثناء الاستماع لأقولها في واقعة تضررها من زوجها عبدالله أحمد مصطفى وقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتها.
وأوضحت الزوجة أن الواقعة حدثت من حوالي أسبوعين بمسكن الزوجية، مشيرة إلى أن زوجها قام بمنعها من النزول من شقة شقيقه لتحرير محضر بالواقعة.

وأضافت: اللى حصل إن أنا قاعدة مع جوزي عبدالله بشقتي في بيت عيلة، وكنا قاعدين بنتكلم ونهزر مع بعض وبعدين الهزار قلب جد وهو ضربني على وشي واداني بوکس في عيني الشمال ونزل عليا ضرب وبعدين أنا لما اتعورت حاولت أنزل وطلعت في الشارع وبعدين هو مسکنی ودخلني جوه البيت ودخلني في شقة أخوه مروان في الدور الأول، وحبسني هناك 15 يوم، وكان كل يوم بيضربني لما كان بييجي هو ومروان أخوه.

وتابعت: بالصدفة والدي كان جاي يزورني فأنا سمعت صوته في الشارع وهو بينادى على عبدالله، فأنا طلعت من الشباك وقلتله الحقني فقالي فيه إيه؟ فقلتله عبدالله حبسني وضربنی وبهدلني وحاجزني في البيت ومش عايزني أنزل، فراح والدي راح القسم عشان يبلغ، واتواصلنا مع واحدة عارفينها، وهي جاتلی عند البيت وقالتلي انتي عايزة تتصالحي مع جوزك ولا تتطلقي؟، فقلتلها أنا عايزة أطلق وعايزة أنزل من هنا.

وواصلت: نزلت أروح بيت أهلي وجوزي وافق ونزل وصلني لحد العربية ورحت على بيت والدي وتاني يوم أنا روحت القسم عشان أعمل محضر، وعرفت هناك إنه عامل فيا محضر إني نزلت من البيت بدون علمه وسرقت حاجات بتاعته وأخذت الذهب.
 

إقرأ ايضا

640x480

فيديو مؤثر.. ولي عهد الكويت ينهمر في البكاء أثناء قراءة آية قرآنية في مجلس الأمة

على-جمعة

بقرار رئيس الوزراء.. تعيين علي جمعة بمجلس إدارة جهاز المياه والصرف الصحي

download

بعد وفاته.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا بشأن يوسف القرضاوي

أخبار متعلقة

51_20221013230246

ماذا عرض والد زوج «عروس الإسماعيلية» عليها من أجل إنهاء القضية؟

2022_2_19_21_22_15_326

خائف ومرتبك.. فيديو أول ظهور لزوج «عروس الإسماعيلية» أثناء محاكمته

عروس-الإسماعيلية-1-300x205

محاكمة جنائية.. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن زوج «عروس الإسماعيلية»

elbashayer-2022-10-08_285402

ظلت شهرين عذراء وعايرت زوجها: «احنا زي بعض».. والد زوج عروس الإسماعيلية يفجر مفاجآت

download

نص التحقيقات مع زوج «عروس الإسماعيلية»: كانت بتهددني بـ ريهام سعيد

45593-صور-من-عش-زوجية-عروس-الإسماعيلية-بعد-زواجهما-(2)

أول قرار من النيابة.. تطورات جديدة في قضية «عروس الإسماعيلية»