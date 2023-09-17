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هربوا من إعصار دانيال بليبيا وماتوا في حادث بمصر!

هربوا من إعصار دانيال بليبيا وماتوا في حادث بمصر!

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الحادث
الأحد، 17-09-2023 01:21 ص

 

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 42 آخرون، على إثر تعرضهم لحادث سير على طريق الإسكندرية في نطاق دائرة محافظة مطروح.

 

ووقع الحادث، عند الكيلو 58، القريب من قرية رأس الحكمة. وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية أن الحادث سببه اصطدام حافلة ركاب بأخرى نقل.

 

وحسب مصدر من محافظة مرسى مطروح، فإن 35 شخصا من المصابين كانوا قادمين من ليبيا، على إثر هروبهم من تبعات العاصفة دانيال.

 

كانت الحكومة أعلنت الأربعاء، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف من المصريين الذين قضوا جراء العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، و25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب.

 

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، فضلا عن تقديم دعم غذائي شهري لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بخالص العزاء لأسر الضحايا من المصريين المتوفين، ووجهت مديري مديريات التضامن الاجتماعي بمتابعة أسر الضحايا والمصابين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

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