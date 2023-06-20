"هربطك في السرير عشان شكلك شرس".. مات في أحضان خادمته بالتجمع الخامس





بدأت "سيدة.س" التي تعمل خادمة لدى مسن ثري بمنطقة التجمع في 6 أغسطس الماضي، التخطيط لسرقة فيلا مخدومها مع إبعاد الشبهة عنها، فاتفقت مع زوجها "عمر. ع" وصديقتها "منة. و" وزوج أمها "محمد. ع" لكن الأم انتهى بجريمة بشعة.

الخيط الأول في خطة "سيدة" بأن تدفع بصديقتها "منة" إلى فيلا المجني عليه "ح. م" لقضاء ليلة حمراء لاعتياده على ذلك - وفق التحقيقات -، يعقبها دخولها وتنفيذ عملية السرقة.

طرقت "منة" الباب، فشرع المليونير صاحب الـ71 سنة في مغازلة فريسته، خلع ملابسه منتظرًا إياها حتى أصبح عاريًا تمامًا، تحججت بخوفها "هربطك في السرير عشان شكلك شرس" مستخدمة "أفيز ولاصق طبي" حصلت عليهما من المتهمين "عمر" و"محمد".

أوضحت التحقيقات أن المتهمة "منة" ربطت المجني عليه في السرير باستخدام الأفيز، وكممت فمه بلاصق طبي، ثم هاتفت المتهمة الأولى "سيدة"، وما إن دخلت فاجئهما المجني عليه بفك قيده لاكتشافه غدرها به، وهددهما بطبنجة "صوت"، انقضت المتهمتين على الضحية، انتزعتا الطبنجة وضربتاه عدة مرات بها على رأسه فسقط ينزف على سريره، ثم كمموا فمه مرة أخرى ووضعوا وشاحًا على وجهه فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد عدة ساعات، عثر زوج الابنة على جثة والد زوجته بأبلغ الشرطة، التي تمكنت بعد إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة من ضبط المتهمتين وشريكيهما بمنطقة المرج، وإحالتهما للنيابة.

ومن المقرر، أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل مسن في منطقة التجمع الخامس لسرقته بجلسة 24 يونيو المقبل، لطلبات الدفاع.