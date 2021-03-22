هذه بنودها.. السعودية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة في اليمن

الإثنين، 22-03-2021
07:20 م
المصريون
أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن “مبادرة المملكة
لإنهاء الأزمة اليمن
ية والتوصل لحل
سياسي شامل” والتي تتضمن:
وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية
من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمن
ي بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم
بشان الحديدة.
فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحل
ات المباشرة الاقليمية
والدولية.
بدء المشاورات بين الأطراف اليمن
ية للتوصل إلى حل
سياسي للأزمة
اليمن
ية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة
الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمن
ي الشامل.
دعوة للقبول بالمبادرة
وتدعو المملكة الحكومة اليمن
ية والحوثيين للقبول بالمبادرة،
وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمن
ي ومعالجة الاوضاع
الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمن
ي الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق
السلام، وان يعلوا مصالح الشعب اليمن
ي الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع
النظام الإيراني في اليمن
والمنطقة. وان يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت
اشراف ومراقبة الامم المتحدة.
للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أراضيها
كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها
والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران
ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب،
وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية
الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن
، حيث
أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمن
ية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب
الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
استمرار الدعم للشعب اليمن
ي
كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمن
ي
وحكومتة الشرعية، وانها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمن
ي
الشقيق ودعم كل جهود السلام والامن والاستقرار في اليمن
والانتقال الى مرحل
ة جديدة
لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمن
ي.