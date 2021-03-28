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هذه المرة بحرا.. التحالف يهبط هجومًا إرهابيًا خطيرًا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 28-03-2021 05:11 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تمكنت من تدمير زورقين مفخخين تابعان للميليشيا الحوثية قبل تنفيذها لعملية هجوم من مدينة الحديدة علي الساحل الغربي لليمن .
في سياق متصل وجه التحالف الاتهام إلي ميليشيا الحوثي الإرهابية بأنها تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة ، مؤكدا في بيانه أن الميلشيا مستمرة في تهديدها لطرق الملاحة والتجارة العالمية .
و أكد التحالف في البيان الذي تداولته الصحف المحلية و العالمية أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة حسب القانون الدولي .
 

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