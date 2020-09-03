هذه أضرار تطبيق التوقيت الصيفي على الصحة

الخميس، 03-09-2020
08:58 م
فتحي مجدي
يهدف العمل بالتوقيت الصيفي
الذي تطبقه بعض الدول إلى توفير الطاقة، ولكن هناك إجماع متزايد على أن التغيير يأتي على حساب حياة البشر.
وفقًا للخبراء في الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، فإن التحولات تعطل جداول نومنا وتضر بصحتنا. وفي أغسطس، بعد أكثر من قرن من إدخال التوقيت الصيفي
، أصدرت بيانًا يدعو إلى إلغائه تمامًا.
وقال الدكتور كنان رامار، رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، وأخصائي طب النوم في "مايو كلينيك"، إن التأثيرات تتنوع على نطاق واسع، وتشمل صحة القلب والأوعية الدموية، السكتة الدماغية والرجفان الأذيني، الأخطاء الدوائية، الصحة
العقلية، والحوادث المرورية.
وارتفع إجمالي الوفيات بنسبة 3 في المائة في فيينا خلال الأسبوع عقب الانتقال إلى التوقيت الصيفي
، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة
العامة والتي حللت البيانات من 1970 إلى 2018.
قال رامار، موضحًا توقيت دعوة الجمعية الأمريكية للطب الرياضي لإنهاء التوقيت الصيفي
الآن: "الأمر يشبه ملء كوب بالماء. تملأ الكوب بالماء مع استمرار تراكم الأدلة. عند نقطة معينة ، يميل إلى الفائض"، حسبما نقلت شبكة (CNN) الأمريكية.
ماذا يحدث عندما نغير الساعة؟
يتفق الدكتور رافائيل بيلايو، أخصائي النوم في مركز ستانفورد لطب النوم: "من منظور علم النوم، (تغيير الساعات) لا معنى له. بيولوجيا لا معنى له، لأن أجسامنا تستغرق أيامًا للتكيف مع جدول نوم متغير".
وأضاف بيلايو: "على الرغم من أنك تحصل على ساعة أقل من النوم ، فإن الأمر يستغرق حوالي خمسة أيام للعودة إلى المزامنة. يؤدي إلى تفاقم مشكلة قائمة: كثير من الناس يفقدون بالفعل النوم الضروري لصحة جيدة".
ولا يحصل واحد من كل ثلاثة أمريكيين على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وأفاد أكثر من 45في المائة من الأمريكيين السود بقصر مدة النوم في دراسة.
يتخطى قلة النوم الهالات السوداء تحت عينيك. ويرتبط النوم بمرض السكري من النوع الثاني، النوبة القلبية، الربو والاكتئاب. يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تقلص العقل.
في عام 2016، أعلن مركز السيطرة على الأمراض أن مشكلة النوم وباء صحة عامة.
ونظرًا لمدى أهمية الحصول على نوم جيد، يقول الأطباء إنه لا ينبغي أن تنتظر الحكومة للتعامل مع المدخرات في ضوء النهار، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به لتعزيز الراحة بنفسك. عندما يقترب التغيير في المرة القادمة، اقترح رامار البدء مبكرًا لتسهيل الانتقال.
وقال: "أنت تعلم بالفعل أنه قادم. بضعة أيام إلى أسبوع قبل ذلك، سيكون تغيير جدولك الزمني ببطء إلى هذا الإطار الزمني مفيدًا".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح رامار أن الانتقال هو فرصة جيدة للتحقق من روتين نومك العام، بما في ذلك تجنب الأجهزة الرقمية في المساء والحد من استهلاك الكافيين بعد الظهر.
وأضاف: "اتباع إجراءات النظافة الشخصية أثناء النوم وحوالي هذه الفترة الزمنية من شأنه أن يخفف من بعض الآثار السلبية".