«هذه أختي يا حمار».. لاعب سعودي شهير يشتم متابع بعد ضجة احتضانه نوال الكويتية

الأربعاء، 30-03-2022
09:37 ص
شتم
حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق - محمد الدعيع
- أحد متابعيه عبر موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفه بالحمار وذلك بعد انتقاده لفيديو ظهر
خلاله "الدعيع" وهو يحتضن الفنانة نوال الكويتية
، وذلك بعد حفل الأخيرة
في ختام فعاليات موسم الرياض في السعودية.
وعلق
أحد المتابعين على الفيديو :"لا حيا ولا مستحا ولا خوف من الله حاضن المره ،
ويده على ظهرها ، يا الله سترك ". ليرد عليه الدعيع قائلا :" اختي هذي
يا حمار ".
فيما
انتقده مغرد آخر قائلا : "أعوذ بالله، منظر مقزز، ومقشعر للبدن، كيف ترضى
تحضن واحدة بالشكل ده وأنت غير محرم لها!، يارب ثبت علينا العقل والدين".
ليرد
الدعيع : "أحسن من وجهك يا مقرف".
وظهر
"الدعيع" في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر" وهو يجلس بجانب نوال الكويتية
، قائلًا: "هذا الفنانة إللي
قلتلك عنها، هذه إللي أحبها، وأموت فيها"، لترد نوال الكويتية
عليه، قائلة:
"يا حياتي.. أهم شيء أن يكون راضي".