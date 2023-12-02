هذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج.. تفاصيل

السبت، 02-12-2023
03:44 م
نسمه عبد الوهاب
استشاري التغذية العلاجية حازم علي
تحتوي أرجل الدجاج على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بما في ذلك:
البروتين
أرجل الدجاج مصدر جيد للبروتين، والذي يؤدي دورًا مهمًا في بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات.
الكولاجين
تحتوي أرجل الدجاج على نسبة عالية من الكولاجين، وهو بروتين يدعم صحة العظام
والمفاصل والجلد.
الحديد
أرجل الدجاج مصدر جيد للحديد، والذي ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.
فيتامينات ب
تحتوي أرجل الدجاج على فيتامينات ب، والتي تؤدي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، مثل زيادة الطاقة وإنتاج خلايا الدم الحمراء.
المعادن الأخرى
تحتوي أرجل الدجاج على معادن أخرى مفيدة للجسم، مثل الفوسفور والزنك والسيلينيوم.
عند تناول أرجل الدجاج يمكن أن يحدث للجسم ما يلي:
زيادة كتلة العضلات
يساعد البروتين الموجود في أرجل الدجاج على بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات، مما قد يؤدي إلى زيادة كتلة العضلات.
تحسين صحة العظام
والمفاصل
يساعد الكولاجين الموجود في أرجل الدجاج على دعم صحة العظام
والمفاصل، مما قد يساعد على الوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.
تحسين صحة البشرة