هذا هو موقف الرئيس الفلسطيني من وفاة محمود ياسين

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الفنان الراحل محمود ياسين
الفنان الراحل محمود ياسين
 
الخميس، 15-10-2020 07:39 م المصريون
في لافتة انسانية ارسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكليلاً من الورود لضريح الفنان محمود ياسين، عن طريق وفد من السفارة الفلسطينية في مصر.
و نقل الوفد خالص تعازي سيادة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى أسرة الفنان القدير، سائلين المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان لفقدان قيمة فنية وفكرية ووطنية حفلت مسيرته المهنية بكافة أشكال الفنون الإبداعية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة المصرية، لاسيما وأدواره الفنية الوطنية الكثيرة، وأكد الوفد أن الشعب الفلسطيني سيبقى محفوظا المواقف الوطنية المشرفة للفنان محمود ياسين في شتى الأحداث السياسية التي مرت بها القضية والتضامن الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني .
 

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