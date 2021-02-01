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هذا هو مرض كريم محمود عبد العزيز الذي استدعى نقله إلى المستشفى

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هذا هو مرض كريم محمود عبد العزيز الذي استدعى نقله إلى المستشفى
 
الإثنين، 01-02-2021 08:16 ص خلود عادل
كشف محمد محمود عبد العزيز - نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز - عن طبيعة مرض شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وقال في تصريحات عبر "فيس بوك" : شكرا لكل اللي حاول يتصل للإطمئنان على كريم واسف اني مش عارف ارد على كل اتصالات ورسايل حضراتكم الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية الحمد لله على كل حال.

وكان الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، نشر صورة للأخير على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها : الحمد لله على كل حال.
 

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