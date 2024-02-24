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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود بالطحينة في الفطور

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عسل
السبت، 24-02-2024 03:06 م نسمه عبد الوهاب
يعد تناول العسل الأسود مع الطحينة في الفطور مزيجا غنيا بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي العسل على السكريات الطبيعية والفيتامينات والمعادن، بينما تحتوي الطحينة على البروتين والدهون الصحية والكالسيوم.
ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول العسل الأسود ممزوج بالطحينة على الفطور له فوائد صحية عديدة، لأنه مصدر غني بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي الطحينة على مستويات جيدة من فيتامين ب، بالإضافة إلى المغنيسيوم، والنحاس، والفسفور، والحديد، والزنك، كل هذه العناصر مفيدة لصحة الجسم.

وأضاف أن العسل الأسود بالطحينة غني بفيتامين ب وألياف غذائية، مما يحسن من عملية الهضم، ويقلل من الإمساك، ويجل البراز لين.
وأضح أن العسل الأسود بالطحينة يمنحك الطاقة، وكذلك يعطيك شعورا بالشبع لفترة طويلة، وأيضا يحسن من الحالة المزاجية للجسم، وتوفر الأحماض الأمينية التي تعزز من إفراز هرمون السعادة.

وقدم عدة نصائح تتمثل في ما يلي:
تناول العسل الأسود بالطحينة ولكن باعتدال، لأنه الإفراط في تناوله يسبب بعض الأعراض مثل ارتفاع نسبة السكر بالدم، وكذلك زيادة الوزن.
كما يمكن تناول العسل الأسود بالطحينة، مع الخبر، وتضمين والخضروات والحبوب الكاملة، بالإضافة لوضع المكسرات والبذور بجانب طبق العسل، تضفي عليه فوائد صحية أكثر وطعم ألذ.


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