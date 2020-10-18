هذا ما قاله وائل الإبراِشي عن فوز الأهلي على الوداد المغربي

الأحد، 18-10-2020
01:11 ص
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن انتصار النادى الأهلي على الوداد
المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لا شئ، يعد انتصار لمصرا، ونتيجة هائلة للقلعة الحمراء خارج البلاد.
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر في حاجة إلى استعادة الانتصارات الإفريقية سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني، كون ذلك يقدمنا للعالم من أجل دخول تصفيات كأس العالم، وتابع:" فضلاً عن أن الرياضة ترفع من أسهم وأسماء دول العالم المختلفة".
ولفت "الإبراشى"، إلى أن الأندية المصرية لديها ميزة لا تتوفر لدى الأندية المغربية، وهى أنها اعتادت على اللعب بدون جمهور، موضحاً أن أزمة كورونا والتي منعت دخول المشجعين هي نقطة قوة للأندية المصرية، وتابع:" ميزة الأندية المغربية أن لديها جمهور يشجعها بقوة وبصيحات صاعقة وتكون جزء من عملية رفع الروح المعنوية للاعبين، ونظراً للعبهم بدون جمهور فهى ميزة للأندية المصرية".