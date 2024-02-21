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«هدية شخصية» من الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية.. ماذا أهداه؟

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الرئيس الروسي و الزعيم الكوري الشمالي
الأربعاء، 21-02-2024 12:04 م نسمه عبد الوهاب
اهدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيارة فاخرة روسية الصنع من النوع الليموزين، وذلك في ظل إقامة الدولتان المعزولتان دوليًا علاقات وثيقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج إن سيارة الليموزين تم تسليمها لكبار مساعدي كيم يوم الأحد الماضي، وفقًا لما ذكره موقع «بي بي سي»

وكشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تفاصيل الهدية، قائلًا إنها سيارة أوروس، وهي سيارة سيدان فاخرة كاملة الحجم من النوع الذي يستخدمه بوتين نفسه.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، استقبل بوتين نظيره كيم في قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي، وذلك في أول رحلة للأخير إلى الخارج منذ أربع سنوات.
وخلال تلك الزيارة، تفقد الزعيم الكوري الشمالي سيارة ليموزين أوروس سينات الخاصة ببوتين، وتمت دعوته للجلوس في المقعد الخلفي، كما قاموا بتبادل الأسلحة كهدايا.

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