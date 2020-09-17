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هدية تمنحها مصر لطيران لطفلة ولدت على متن إحدى رحلات ..تعرف عليها

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مصر لطيران
الخميس، 17-09-2020 11:20 ص إيمان هاني

سرد الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تفاصيل إهداء مصر للطيران تذكرة سفر مدى الحياة لطفلة ولدت على إحدى رحلاتها الجوية.

وقال "زكريا" في اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" إن الإهداء كان لطفلة ولدت على متن الطائرة التي كانت في طريقها من القاهرة إلى لندن، عندما شعرت مواطنة يمنية بآلام الوضع.

وتابع: "تحديدًا فوق الأراضي الألمانية شعرت المواطنة بأنها على وشك الولادة، وتم إبلاغ كابتن الطائرة الذي كان في طريقه إلى الهبوط في مطار ميونيخ قبل أن تلد المواطنة الطفلة بالفعل بمساعدة طبيب كان على متن الطائرة ومساعدة طاقم الضيافة".

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن حالة الولادة من الحالات التي تستدعي الهبوط الطارئ للطائرة، موضحًا أنه يتم تدريب طاقم الضيافة على بعض الإسعافات الأولية وبعض الحالات التي من الممكن التعامل معها أثناء الرحلات.

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