الثلاثاء 25 يونيو 2024
توقيت مصر 07:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هدد طليقته بفيديوهات مخلة.. تأييد حبس فنان شهير 3 سنوات

الدولار يصعد ويقترب من رقم لم يحققه منذ شهرين

"متزوجة وبخون زوجي مع واحد في التليفون".. الإفتاء ترد

القبض على 450 من شركات السياحة المتسببة في وفيات الحجاج

بسبب تغريدة أمير الكويت.. الحكم بسجن النائب السابق ⁧‫"وليد الطبطبائي‬⁩ " 4 سنوات

"هتحبسي أخوكي ظلم".. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويثير الجدل

"زعل كسر قلبه وقد لا يعود للملاعب".. أخر تطورات حالة أحمد رفعت

رئيس رابطة الأندية يعلن عن عقوبات الزمالك بعد انسحابه

بعد القفزة الكبيرة.. سعر الدولار الآن في البنوك رسمياً

الزراعة تتبرأ من قطع الأشجار وتكشف عن صاحب القرار

هدد طليقته بفيديوهات مخلة.. تأييد حبس فنان شهير 3 سنوات

زوجة-محمد-غنيم
ا
الثلاثاء، 25-06-2024 02:30 ص

 

 

 

أيدت محكمة جنايات القاهرة، حكم حبس الفنان محمد غنيم 3 سنوات بتهمة تهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

كانت جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بحبس "غنيم" 3 سنوات غيابيًا، تقدم على أثرها محاميه إسماعيل بركة بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

نسبت النيابة للمتهم محمد غنيم تهديد طليقته بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كما أسندت له في القضية رقم 15486 لسنة 2022 أنه هدد المجني عليها "ر. ن" كتابة وشفها بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي.

وجهت له تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهابإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وسبها وقذفها.

إقرأ ايضا

2024_6_23_15_30_5_245

"متزوجة وبخون زوجي مع واحد في التليفون".. الإفتاء ترد

125621

القبض على 450 من شركات السياحة المتسببة في وفيات الحجاج

1920695_0

"هتحبسي أخوكي ظلم".. شقيق شيرين يخرج عن صمته ويثير الجدل

أخبار متعلقة

لميس

لميس الحديدي تعلن عن إصابتها بالسرطان

69_20240603195440

فنان شهير يطعن في شرف زوجته المذيعة ويتهمها بالجمع بين زوجين