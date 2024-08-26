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هدد بغرامة مليون جنيه.. أشرف زكي يفنح النار على البلوجرز؟

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اشرف ذكي
الإثنين، 26-08-2024 03:29 م نسمه عبد الوهاب
كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن غرامة تصل إلى مليون جنيه على "البلوجرز" الذين يشاركون في أعمال فنية دون الحصول على ترخيص من النقابة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة القرارات.

وقال نقيب الممثلين في مداخلة مع أحد البرامج: "إحنا حذرنا أكتر من مرة وللأسف بعض المنتجين، أو لا يجوز إننا نقول عنهم منتجين هما مش منتجين ولا حاجة إنما بيسموا نفسهم منتجين، بيحاولوا يحققوا أي انتشار من خلال الاستعانة بالبلوجر، أنا قلت لهم إني هعمل إجراءات قانونية وهاخد غرامة قد تصل إلى مليون جنيه"


البلوجرز والتيك توكر في الأفلام والمسلسلات
يبدو أن مشاركة عدد من البلوجرز والتيك توكرز في دراما رمضان الماضي وعدد من الأعمال الدرامية بعدها قد أثارت استياء عدد من الجمهور ونجوم الفن، خاصة أن بعض صناع الدراما يلجأون للتعاون معهم بسبب متابعيهم الذين يقدرون بالملايين

فعلى سبيل المثال شارك عدد من البلوجرز في الدراما التليفزيونية وعدد من الأفلام، منهم البلوجر محمود السيسي الذي شارك في أعمال هامة منها "مكتوب عليا"، "طير بينا يا قلبي"، "بيت الروبي"

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2" قال الفنان أشرف زكي أمس: "لو في أي موهبة حقيقية بنرحب بيها، لكن لو بلوجر أو غيره والناس تقوله يالا نمثل لأ مش كده.. التمثيل مش مهنة من لا مهنة له، شوفلكم شغلانة تانية وأبعدوا عننا.. إحنا اللي فينا مكفينا والعيب مش عليهم".


وأشار أشرف زكي، إلى أن الخطأ الكبير في مشاركة البلوجر يأتي من بعض الشركات المنتجة والمنتجين الذين يلهثون ورائهم بغرض شهرتهم والترويج للعمل من خلال صفحاتهم.
وأضاف أشرف زكي: "أي حد هيشتغل من غير تصريح من النقابة بدون موافقة، تصل الغرامة لمليون جنيه، أي حد عاوز يمثل من التيك توكر لازم يتقدم بتصريح من النقابة لو بتتوافر فيه الشروط بنديه موافقة، لكن الموضة بتاعت البلوجر أنا رافضها شكلاً وموضوعاً ومش هسمح بيها، ممكن يستنوا لما أمشي ومدتي تخلص ويعلموا اللي هما عاوزينه".

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