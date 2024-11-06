الأربعاء 06 نوفمبر 2024
توقيت مصر 18:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"مفاجأة مدوية".. صلاح بديلا لنيمار في الهلال السعودي

مصر تحذر من اتفاقية وقعتها دول إفريقية

وزير الخارجية يوجه رسالة نارية لإسرائيل عبر صحيفة أمريكية

بعد التنمر عليها في مهرجان الجونة.. أسما شريف منير تكشف معاناتها مع "الصرع"

إحالة منى فاروق للنيابة تمهيدا لمحاكمتها

"يخربيتك.. صعبة أوي".. نص التفريغ الصوتي لغرفة الفار في ركلة جزاء الزمالك

"هجيب أصحابي".. خلاف على مقابل سهرة حمراء ينتهي بمأساة

متحدث الزمالك لـ شوبير: خليك في ورقتك

باحث سعودي: أصل الفراعنة من عسير

المتحدث العسكري يعلن تفاصيل استشهاد ضابطين في تحطم طائرة

"هجيب أصحابي".. خلاف على مقابل سهرة حمراء ينتهي بمأساة

ثي
ا
الأربعاء، 06-11-2024 01:31 م

 

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق في واقعة مصرع فتاة في بولاق أبو العلا بعد سقوطها من شرفة أحد العقارات، بسبب خلافات بينها وبين شاب على مقابل سهرة حمراء داخل منزله،  طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

 

وجاء اعترافات المتهم، بنفى ارتكاب الواقعة وأن الفتاة حضرت لتنظيف المنزل بمقابل مالي عقب اتصاله بمكتب تخديم وطلب فتاة لتنظيف شقته وأثناء عمل الفتاة في الشرفة "البلكونة" خرج عليها محاولًا الاعتداء عليها عقب التأكد من خلو المنزل لكن الفتاة قاومت وخافت منه وخلال هروبها سقطت من الطابق الثالث وتوفيت في الحال، ولم يطعنها بسلاح أبيض وتقييدها أو الاتفاق معها على ممارسة أفعال غير أخلاقية ولم يلقِيا الفتاة من الشرفة.

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مصرع فتاة في بولاق أبو العلا بعد سقوطها من شرفة أحد العقارات، بسبب خلافات بينها وبين شاب على مقابل سهرة حمراء داخل منزله.

 

كواليس سقوط فتاة بولاق أبو العلا

شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن الفتاة كانت برفقة شاب داخل منزله في أحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا ورفض الشاب إعطائها أموال نظير سهرة حمراء، وهددها بإحضار أصدقائه وممارسة الرذيلة معها، فقامت بالقفز من شرفة الشقة هربا منه.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة في الطابق السابع بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

 

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

 

وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة ومعاينة الشقة محل الواقعة تبين أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها في الشقة لإقامة سهرة حمراء ورفض الشاب إعطائها المقابل المادي وهددها بإحضار أصدقائه لممارسة العلاقة معها مما نتج عنه قفزها من الطابق السابع لتهرب منه.

 

وأكدت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أن الشاب استقطب الفتاة لممارسة الرذيلة معها وبعد أن ذهبت برفقته إلى شقته اختلفا على المقابل المادي، ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها الشاب باحتجازها في الشقة وإجبارها على ممارسة العلاقة معه.

 

وأضافت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب أجبر الفتاة على الممارسة وهددها بإحضار أصدقائه لممارسة العلاقة معها، إلا أنها توجهت إلى شرفة الشقة وقامت بالقفز إلى الشارع وسقطت جثة هامدة في الحال وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الشاب الذي كان برفقة الفتاة في الشقة وجاري استكمال التحريات واستجواب الشاب.

إقرأ ايضا

Capture

مصر تحذر من اتفاقية وقعتها دول إفريقية

6729cfe44c59b71a8d1bc891

وزير الخارجية يوجه رسالة نارية لإسرائيل عبر صحيفة أمريكية

135-123700-asma-sherif-mounir-ill-2

بعد التنمر عليها في مهرجان الجونة.. أسما شريف منير تكشف معاناتها مع "الصرع"

أخبار متعلقة

Capture

بعد عامين من حكم الإعـ.ـدام.. تطور مفاجئ في قضية قاتل ابنة خاله

Capture

"اللي هيقرب هقتله".. شاب يذبـ.ـح نفسه داخل بنك شهير

2791759519162202411031232293229

حكم نهائي.. القضاء ينتصر لـ"شهيدة الشرف" من زوجها

خحه

أنهى حياة أمام الجميع.. فيديو يوثق جريمة مصر الجديدة

4ق

بسبب زوجته .. شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية في كفر الشيخ

2023_4_17_0_20_5_359

"سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة