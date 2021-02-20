هجوم عنيف واتهامات ثقيلة من وسيم يوسف لدعاة كويتيين

السبت، 20-02-2021
07:14 م
محمد فضل
شن الداعية الإماراتي الشهير وسيم يوسف
، هجوم
ًا حادًا
على عدد من الدعاة الكويتيين، متهمين إياهم بالتطرف والعنصرية والتهجم على الإمارات
على خلفية إنشاء مشروع «البيت الإبراهيمي».
وقال يوسف عبر حلقة من برنامجه “وقفات مع وسيم يوسف
” عرضت
أمس الجمعة على قناة “أبوظبي”، موجهاً كلامه للداعية الكويتي محمد العوضي: “الكويت
مليئة بالكنائس، لكنني لم أرك تنتقد الكنائس. أنت لا ترى فقط الإمارات”. وأضاف: “أنت
إنسان متطرف عنصري وضد التعايش والسلام، وضد المسيحيين، ولا تحبهم لكنك لا تستطيع أن
تتكلم في حدود دولتك الكويت، فتنظر إلى الإمارات وتضرب بها”
وتابع: “أنا أتساءل.. بعض مشايخ الكويت إلى متى هذه الوضاعة
في الأخلاق، أليس لديكم غير الإمارات”
وعدد يوسف أسماء لدعاة كويتيين
قال إنهم يتكلمون في الشأن
الإماراتي، وذكر منهم الشيخ سالم الطويل والشيخ نبيل العوضي والشيخ محمد العوضي والشيخ
حجاج العجمي والشيخ نايف العجمي والشيخ حاكم المطيري. وقال: “أليس لديكم أنتم مشايخ
الكويت سوى الإمارات”، ونصحهم بأن ينشغلوا بما في داخل بلدهم.
كما وجه سلسلة من الاتهامات للداعية محمد العوضي، واصفاً
إياه بـ”العنصري المتطرف”، لكونه “يتكلم عن موقف الأمة الإسلامية من الديانة الإبراهيمية”.
وتساءل: “لماذا لم نسمع من العوضي عن نحر رقاب الأقباط؟”،
وزاد: “محمد العوضي لو كان لديه سلاح سيكون بجوار أبو بكر البغدادي”.
ووعد يوسف بأنه سيخصص حلقة كاملة عن محمد العوضي “لأريكم
هذا الإنسان العنصري المتطرف”.
ويعد مجمع «البيت الإبراهيمي»، أحد معالم العاصمة أبوظبي،
وانعكاساً لاسمه فهو يجمع بين أربعة مبان منفصلة (كنيسة، مسجد، معبد، ومركز ثقافي).
وكانت الإمارات أعلنت مشروع بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة
السعديات بأبوظبي في سبتمبر 2019، ومن المتوقع افتتاحه العام المقبل.
وبحسب ما ذكرت “وكالة الأنباء الإماراتية” (وام) حين الإعلان
فإن “المبنى سوف يحتضن برامج تعليمية، وفعاليات متنوعة هدفها تعزيز التبادل والتعاون
الثقافي والإنساني”.