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هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب تجاهله ما يحدث في فلسطين

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رمضان
الأحد، 15-10-2023 12:06 م


واجه الفنان محمد رمضان انتقادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لعدم نشره أي منشورات للدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة.

 

ويواصل محمد رمضان نشر مقاطع فيديو من كواليس مشاركته بالحفل الغنائي الذي أقيم على هامش قرعة كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام".

 

وانهالت على "رمضان" العديد من الانتقادات وتوجيه الاتهام له بالسلبية وعدم تقدير واحترام ما يمر به الشعب الفلسطيني حتى أن البعض طالب عدم متابعته على السوشيال ميديا، ومقاطعة أعماله.

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