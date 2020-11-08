هجوم على عمرو دياب بعد تعديه على شاب حاول تصويره (فيديو)
عمرو دياب
الأحد، 08-11-202003:06 ممحمد فضل
شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الفنان عمرو دياب،
بعد تداول فيديو صادم يوثق لحظة تعديه على شاب حاول تصويره أثناء خروجه من المسرح
بعد إحياء إحدى الحفلات.
وأظهر الفيديو عمرو دياب وهو يقوم بتصرف غريب تجاه أحد معجبيه في إحدى
الحفلات، فأخذ الهاتف المحمول منه، وهو يحاول تصويره.
وظهر دياب في الفيديو وهو ينزل من على المسرح متجهاً إلى المعجب الذي كان
يصوره ليمسك الهاتف المحمول من يده بشكل صدم الحاضرين وتعجبوا منه.
واعتبر النشطاء أن هذا التصرف لا يليق بفنان كبير مثله، مطالبين إياه
بالاعتذار عن هذه الواقعة، فيما وجه له البعض انتقادات أخلاقية بسبب تصرفه.