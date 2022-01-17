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هجوم حوثي على الإمارات يخلف 3 قتلى و6 مصابين

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الإثنين، 17-01-2022 02:34 م

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الأثنين، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة "مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".
وأضافت: " السلطات المختصة تبدأ تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".
ويأتي ذلك بينما زعم الحوثيون شن هجوم استهدف الإمارات عقب خسائر فادحة تكبدتها المليشيات الحوثية في محافظة شبوة اليمنية والأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب على يد قوات ألوية العمالقة المدعومة  إماراتيا في إطار التحالف بقيادة السعودية.
وأكدت شرطة أبوظبي أن طائرات مسيرة قد تكون وراء الانفجار بالمصفح والحريق بمنطقة إنشاءات بمطار أبوظبي.
ومنذ قليل، قال التحالف إنه رصد وتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين.
وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".
 

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