هتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها.. إخلاء سبيل طبيب شهير بكفالة مليون جنيه

الثلاثاء، 19-07-2022
11:02 ص
تمكنت قوات الأمن من
ضبط طبيب
جلدية شهير في محافظة البحيرة، بتهمة تحسس جسد مريضة والتحرش
بها داخل
عيادته .
البداية ، كان بلاغ من
فتاة
تبلغ من العمر 18 عاما ذهبت للكشف لدى الطبيب
الذي يتمتع بسمعة أكاديمية
وطبية كبرى .
وقالت الفتاة
في
بلاغها إنها دخلت غرفة الكشف وتفاجأت أن الطبيب
يتحسس جسدها بطريقة تخالف كافة
الأعراف الطبية والمهنية فخرجت من غرفة الكشف غاضبة وأبلغت أهلها فورا .
وبعد تقنين الإجراءات
، تم القبض على الطبيب
الذي أنكر الاتهامات الموجهة له فأمرت النيابة بحجز المتهم
وطلبت تحريات المباحث .
وعقب ورود تحريات
المباحث أيدت ما جاء بأقوال الفتاة
فتم حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق .
وعقب ذلك قررت محكمة
إيتاي البارود أخلاء سبيل الطبيب
بضمان مالي مليون جنيه بتهمة التحرش
بفتاة
.