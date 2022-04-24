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هتك عرض سعودي على يد 10 أشخاص بحدائق الأهرام.. (تفاصيل صادمة)

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الأحد، 24-04-2022 09:16 ص
أحال المستشار أحمد مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر صاحب محل أسماك ومدربي كيك بوكس ومدرب كمال أجسام و6 آخرين للجنايات لاتهامهم بخطف مواطنين سعودي وسوداني وهتك عرض الأول بالقوة للحصول علي أموال.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليهما الاول  سعودي الجنسية والثاني سوداني الجنسية بأن قام أحد الأشخاص بإيهام المجني عليه الثاني بمشرع کاذب "شراء العقارات " فعرض الأخير الأمر علي المجني عليه الأول لكونه يعمل بمجال الاستثمار العقاري ، فحضر المجني عليهما سالفي الذكر طوعًا إلى منطقة حدائق الأهرام، وتقابلا مع المتهم السابع والذي توجه برفقتهما إلى العقار محل اختطافهما، وأبصرا تواجد المتهمين، فقاموا بالتعدي عليها بالضرب وارغامهما علي البقاء بالعين محل الواقعة ، مانعين إياهما من مغادرته بالقوة .
 وكان ذلك مصحوباً بطلب فدية مالية وقدرها 50 ألف جنيه، لإطلاق سراحهما، واقترنت بتلك الجريمة جناية أخري أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان هتكوا عرض المجني عليه  سعودي الحنسية وذلك بان قام المتهمون بتجريده من ملابسه مما أظهر عورته  كما سرقوا الأموال بالضرب الذي ترك اثر جروح به.
وقام المتهمون بإشهار سلاح ناري "مسدس في وجه المجني عليه مُهددين إياه بإلحاق الأذى به في حالة عدم الانصياع لأوامره، وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي  فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته وإعدام إرادته ، فخرت عزيمته وانصاع لأوامر المتهمين متخليًا عن منقولاته.
 فقاموا بسرقة المنقولات  قاصدين من ذلك سرقة المجني عليه كرها عنه ، فبلغوا بذلك مقصدهم، وفروا هاربين بالمسروقات.
 

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