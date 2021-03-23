«هتكوا مَواطن عفتها».. براءة الـ 7 متهمين بالتحرش بـ«فتاة المنصورة»

الثلاثاء، 23-03-2021
10:15 ص
المصريون
أصدرت محكمة
جنايات المنصورة، حكمها النهائي ببراءة
7 شباب في واقعة التحرش
الجماعي بفتاة في
مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية والمعروفة إعلاميًا بـ "فتاة المنصورة
".
وكانت النيابة العامة
أعلنت في ديسمبر الماضي، حبس 7 متهمين لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر، وطلبت من
إدارة المرور المختصة بيان مالكي السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون.
وأوضحت النيابة
العامة أنها أُخطرت يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها
حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة ميت غمر، وملامستهم جسدها
ومواطن عفتها وإثارة المارة ضدها حال استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية،
فدلفت إلى مقهى لتفاديهم.
جدير بالذكر أن
الفتاة أكدت تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحام موكل للدفاع عن
بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضمنت التشهير بها للتأثير عليها
وإكراهها على التنازل عن شكواها.