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"هتصلي على بلاط جهنم".. مبروك عطية يصدم متصل رداً على سؤاله

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مبروك عطية
الإثنين، 22-04-2024 01:03 م

تلقي الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، سؤال من متصل،" حول حكم الصلاة بشكل متقطع؟
في رده، قال أستاذ الشريعة الإسلامية إن المواظبة على الصلاة من الأمور الواجبة، مستشهدًا في ذلك بالحديث النبوي:" خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ على عبادِه، من حافظ عليهنَّ ولم يُضيِّعْهنَّ استخفافًا بحقِّهنَّ كان له عند اللهِ عهدٌ ألَّا يُعذِّبَه، ومن لم يأْتِ بهنَّ لم يكُنْ له عند اللهِ عهدٌ إن شاء رحِمه وإن شاء عذَّبه".

وأضاف عطية، عبر برنامجه،" اعرف دينك" المذاع عبر فضائية،" النهار": الصلاة مفيهاش يا أما ارحميني، مستشهدًا بالآية الكريمة التي وردت في سورة القلم،" َيوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ".
وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية للشخص الذي لم يصلي فريضة في الدنيا سيدعون إلى السجود على بلاط جهنم، مفيش دلع في الصلاة، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة.

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