هتشهد ضد والدتها.. تطور جديد في خناقة شيرين وحسام وطلب شهادة ابنتها





حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب واقعة ضرب الفنان حسام حبيب لطليقته شيرين عبد الوهاب، أدت إلى إصابتها ببعض الجروح ودخولها المستشفى لتلقى العلاج المناسب لحالتها.

وتداول رواد السوشيال فيديو لشيرين عبد الوهاب على نطاق واسع وهي منهارة من البكاء والصراخ وتظهر بعض علامات الدم على الحائط والكنبه.

بلاغ للنائب العام ضد مسرب الفيديو

أكد المستشار القانوني، ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 41792 لسنة 2024 ضد من سرب ونشر فيديو الفنانة.

واصطحبت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الفنان حسام حبيب في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على الفنانة شيرين عبدالوهاب لمعاينة شقة تستخدمها كاستديو بمنطقة التجمع الأول بعدما تقدم حسام حبيب بفيديو تظهر به الفنانة شيرين عبدالوهاب تقوم بتكسير محتويات الشقة.

وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب واستماع أقوالها حول واقعة الضرب.

وتداول رواد السوشيال ميديا أن ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب تقف في صف حسام حبيب ضد شيرين، وذلك وفقا لكلامه أنه ذهب إليهما لإنقاذ ابنتها من فعل غير متوقع ضدها.