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"هتزعل مني يا عم محمود".. اعترافات صادمة لقاتل الرجل المسن

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ارشيفية
الخميس، 15-02-2024 11:05 ص


أجلت محكمة الجنايات محاكمة عامل بمحل مشويات قتل مسن قعيد للاستيلاء على 6 آلاف جنيه، لجلسة 10 مارس القادم.
وتعود أحداث الجريمة إلى أكتوبر الماضي بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من مسكن مُسن، وتبين وجود جثة قعيد ظهر عليها آثار اعتداء.
وقال المتهم في اعترافاته بجريمة القتل:"في مرة ابني طلب مني فلوس عشان يجيب فطار، والمحل اللي أنا شغال فيه مكنش فيه فلوس، وذهبت إلى المجني عليه وعندما فتح شنطته شوفت فيها فلوس كتير، وأعطاني 150 جنيه.
وأضاف: بعد 10 أيام كنت مخنوق وذهبت إلى المجني عليه الفجر، كان الباب مفتوح ودخلت ولقيته نايم، ولاحظت الشنطة الصغيرة بتاعته والتليفون، لافتا: طلب مني المجني عليه أن أقوم بتغيير ملابسه لأنه قعيد وطريح الفراش.
وأكمل: سألت المسن وقلت له هتزعل مني يا عم محمود؟.. فقال لي أنا مزعلش منك أبدًا، فقلت له أنا آسف يا عم محمود، أنا هقتلك، وأخذت الحبل اللي بيقفل الشنطة ولفيته على رقبته وشديته، ووقع على الأرض وقفلت باب الشقة وهربت إلى الجيزة.
وتابع: كانت شنطة يد صغيرة بداخلها مبلغ حوالي 6200 جنيه وشريط برشام والتليفون الخاص بالمجني عليه، مضيفا: أنا مكنش معايا حاجة غير الشنطة بتاعتي اللي بتقفل وبتفتح بالحبل اللي خنقته به.

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