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هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

أسعار-الدواجن
الدواجن
Native
Teads
الخميس، 09-02-2023 10:05 ص

 

هبطت أسعار الدواجن اليوم الخميس بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، فيما تراجع سعر كيلو البانيه بقوة بعدما تخطى 200 جنيه في وقت سابق.

 

وعن سعر الدواجن ، فجاء أقل سعر لنوع الفراخ البياضة “الدواجن الأمهات”، نحو 60 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتم إيصال الكيلو منها للمستهلك في حدود ما بين 65-67 جنيها.

 

وشهد سعر الدواجن البيضاء تراجعا ملحوظا بعدما تخطت 80 جنيها في وقت سابق ، لتسجل هبوطا بنحو من 3-4 جنيهات ويكون سعر الكيلو الواحد منها اليوم نحو 69 جنيها في المزرعة بعد أن كان 72 جنيها، أما البانيه فتراجع بنحو 40 جنيها أو يزيد إذ سجل اليوم بدءا من 155 جنيها وحتى 175 جنيها.

 

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