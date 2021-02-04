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هبوط حاد في أسعار الذهب.. تعرف على السبب

أسعار الذهب
أسعار الذهب
 
الخميس، 04-02-2021 08:31 م محمد فضل
انخفضت أسعار الذهب والفضة، اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1822.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1822.90 دولار.
وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار. ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 30.03 دولار، يوم الاثنين، مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

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