الإثنين 22 أبريل 2024
توقيت مصر 10:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار رسمي بمنع شمس الكويتية من دخول دولة عربية

قتل أحد طلابه وقطعه 3 أشلاء.. إحالة أوراق مدرس الفيزياء للمفتي

هبة قطب: لهذا السبب تم تسمية العلاقة الجنسية بالـ "توكسيك"

مصطفى أبو سريع يكشف سر "المال الحلال أهو"

طارق السعيد: هجومي على الأهلي كان بالأمر المباشر وبعتذر جداً

30 مليار دولار.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد أسابيع

لحظة بلحظة.. سعر الدولار الآن في البنوك والسوق الموازية

فيديو.. إسرائيلي حاول إزالة العلم الفلسطيني بركله بالقدم فانظر ماذا حدث له

باسم سمرة يكشف مفاجأة عن شخصية "عيسى الوزان": معلم في بولاق.. وهذا ما حدث بيننا

"متصورش يابن الـ.." أحمد السعدني يشتم الصحفيين في جنازة والده

هبة قطب: لهذا السبب تم تسمية العلاقة الجنسية بالـ "توكسيك"

images
هبة قطب
الإثنين، 22-04-2024 10:46 ص


قالت الدكتور هبة قطب، استشارى الطب الأسرى، إن العلاقة الـ توكسيك هي تسمية جديدة، تم استحداثها مؤخرا.
وتابعت هبة قطب، خلال حوارها مع برنامج " الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،: التسمية جاءت لأن العلاقة تكون شبه التسمم العادي، عند تناول شيء يضر بصحتنا.
وأضافت: العلاقة التوكسيك تسير في 3 مراحل، والمرحلة الأولى هي الاستحواذ الشديد، والثانية فصل الشريك عن الآخرين، أما الثالثة هي بداية التحكم، وفيها يكون ما يرضيني هو ما يرضيكي.
واشارت الدكتور هبة قطب، استشارى الطب الأسرى،: الجواز الصحي هو أن يكون لكل طرف مساحته.

إقرأ ايضا

IMG-20240422-WA0012

قرار رسمي بمنع شمس الكويتية من دخول دولة عربية

IMG-20240422-WA0009

قتل أحد طلابه وقطعه 3 أشلاء.. إحالة أوراق مدرس الفيزياء للمفتي

IMG-20240422-WA0011

مصطفى أبو سريع يكشف سر "المال الحلال أهو"