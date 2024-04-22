الإثنين، 22-04-2024
10:46 ص
قالت الدكتور هبة قطب
، استشارى الطب الأسرى، إن العلاقة
الـ توكسيك هي تسمية جديدة، تم استحداثها مؤخرا.
وتابعت هبة قطب
، خلال حوارها مع برنامج " الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،: التسمية جاءت لأن العلاقة
تكون شبه التسمم العادي، عند تناول شيء يضر بصحتنا.
وأضافت: العلاقة
التوكسيك تسير في 3 مراحل، والمرحلة الأولى هي الاستحواذ الشديد، والثانية فصل الشريك عن الآخرين، أما الثالثة هي بداية التحكم، وفيها يكون ما يرضيني هو ما يرضيكي.
واشارت الدكتور هبة قطب
، استشارى الطب الأسرى،: الجواز الصحي هو أن يكون لكل طرف مساحته.