هبة قطب تنصح بتناول هذه الأطعمة قبل العلاقة الزوجية

يحتاج الزوجان إلى نصائح غذائية لتعزيز العلاقة الزوجية، وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هبة قطب، طبيبة متخصصة في الصحة الجنسية، لابد من تناول بعض الأطعمة التي تعزز الصحة الجنسية وتزيد من الطاقة وتساعد في تحسين العلاقة الزوجية. ومن بين هذه الأطعمة:

1. المكسرات: مثل اللوز، الجوز، والفستق، حيث تحتوي على أحماض دهنية مفيدة تساهم في تحسين تدفق الدم وتعزيز الطاقة.

2. العسل: يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على زيادة الطاقة وتعزيز الرغبة.

3. الأفوكادو: غني بالدهون الصحية وفيتامين E، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي تحسين الأداء.

4. الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة.

5. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة، حيث تحتوي على الأوميغا 3 الضرورية لصحة القلب وتحسين تدفق الدم.

6. الفواكه مثل الموز والبطيخ: يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يدعم وظيفة العضلات، بينما يحتوي البطيخ على مواد تساهم في تحسين تدفق الدم.

7. الثوم: يحتوي على مركبات تساعد على تحسين الدورة الدموية، مما يزيد من تدفق الدم للأعضاء التناسلية.

8. الخضراوات الورقية: مثل السبانخ، حيث تحتوي على مغذيات تساهم في تعزيز الدورة الدموية.

تعد هذه الأطعمة مفيدة ليس فقط للصحة العامة، بل أيضًا لتحسين الطاقة والمزاج، مما يساهم في علاقة زوجية أفضل.