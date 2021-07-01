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هبة قطب ترد على فيديو ابنتها من غرفة النوم

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الخميس، 01-07-2021 09:51 ص

ردت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، على ما أثير من شائعات حول ابنةها التي عرفت بـ"فتاة البوركيني"، مؤكدة أن ابنةها دينا هشام، تعرضت لحادث تسبب في إصابتها بكدمات في منطقة الرقبة والظهر وتم نقلها إلى المستشفى في القاهرة.
وأضافت هبة قطب خلال حوارها فى برنامج "بنت البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن ابنةها تعرضت لحادث وأسفر عن إصابتها، كاشفة أن والدها انتقل على الفور للاطمئنان عليها، مشيرة أن ابنةها مرت بالأزمة بعد منعها من نزول حمام السباحة، بحجة ارتدائها البوركيني، وانتقدت ما ردده البعض بأن ابنةها تبحث عن "ركوب التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: «يركبوه إزاي ده يعني».
وأشارت هبة قطب"ربنا مابيعملش حاجة وحشة وبنتي كانت عاملة الفيديو في أوضتها وحاطة المايوهات على سريرها ولا يوجد في دماغها أي حاجة".
وأردفت هبة قطب  "وإن كان التمن أن يٌخاض في أعراضنا أنا وبنتي بكلام وإشاعات علينا فده مش مهم".
وأوضحت هبة قطب  أنها تفاجأت بالفيديو الذي نشرته ابنةها، الذي صورته بشكل تلقائي، وأشارت إلى أن المشاركات الكثيرة لمقطع الفيديو يؤكد أن ما حدث لابنةها ليس معاناتها وحدها، لكن هناك عددا كبيرا من الفتيات يعانين من مشكلة ارتداء البوركيني.
 

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