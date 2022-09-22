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هبة قطب: المرأة تقذف مثل الرجل أثناء الجماع

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هبة قطب
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الخميس، 22-09-2022 11:54 ص

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، خلال استضافتها ببرنامج "بوضوح"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، أن النساء يتعرضن للقذف مثل الرجال خلال ممارسة العلاقة الحميمة.

وقالت قطب إن القذف عند النساء يحدث عند بلوغ النشوة الجنسية أثناء العلاقة الحميمة، مشيرةً إلى أن السائل الذي تقذفه المرأة أثناء الجماع يختلف عن الرجل، حيث يتميز بلونه الشفاف وقلة لزوجته.

وأوضحت استشاري الصحة الجنسية أن السائل الذي تقفذه بعض النساء خلال الجماع تفرزه غدتان بجانب الفتحة المهبلية، يعرفان باسم "البارثولين".

وأشارت إلى أن الضعف الجنسي لا يصيب الرجال فقط، بل يهدد النساء أيضًا، نتيجة للعديد من الأسباب، مثل العنف في العلاقة الحميمة أو عدم تهيئة المرأة للجماع بالمداعبة أو قلة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية الأنثوية.
 

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