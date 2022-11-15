هبة السيسي تثير الجدل بفستان فاضح: البطانة بلون بشرتي

الثلاثاء، 15-11-2022
10:08 ص
علقت الفنانة هبة السيسي
، على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها بفستان
مكشوف بمهرجان القاهرة
السينمائي، قائلة "البطانة بلون بشرتي".
وقالت هبة السيسي
، إنها أرادت ارتداء فستان محتشم، إلا أن الإضاءة الفاتحة
بشكل كبير أظهرت أن الفستان شفاف وأن البشرة كلها بلون واحد.
وتابعت : "أنا اخترت الفستان علشان مختلف، وينافس عروض الأزياء
العالمية، ويشبه فساتين الملكات في العصر الفرعوني".
وأضافت هبة السيسي
،: "بعد الافتتاح لقيت نفسي تريند ومصر كلها
بتكلمني، وبتقول إني بتحدى حسين فهمي، وأنا مش بتحدى حد".