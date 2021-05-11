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هاني مهنا: مبارك أعجب بالزواج من أجنبيات لهذا السبب..«والله فكرة يا صفوت»

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هاني مهنا: مبارك أعجب بالزواج من أجنبيات لهذا السبب..«والله فكرة يا صفوت»

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هاني مهنا
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الثلاثاء، 11-05-2021 02:26 م

كشف الموسيقار هاني مهنا، عن موقف ربطه بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقته بنجليه جمال وعلاء.
وأكد خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي بقناة “القاهرة والناس” أن الرئيس الراحل أعجب بفكرة زواج مهنا بغير مصريات.
وأضاف: “لما كتبوا في الصحافة خطوبة هاني مهنا من فرنسية فكنا نفتتح مدينة الإنتاج الإعلامي مع الرئيس الراحل مبارك ووقتها قال لي وانا اقف بجانب الفنانين: ايه يا عم هاني انت عمال تتجوز من أجانب وتديهم الجنسية المصرية واحنا بنقول تحديد النسل؟.. انت فيه ايه وايه السبب معجبتكش مصرية؟، فقلت له: “لو اتجوزت مصرية لما يحصل مشكلة هتتفاقم إنما من اجنبية هتلم شنطها ونحجز طيران والموضوع يخلص والمشكلة تدوب بسرعة”، حينها نظر لصفوت الشريف وقال له: “والله فكرة يا صفوت”.
 

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