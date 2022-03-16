الأربعاء 16 مارس 2022
توقيت مصر 18:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيًا وتكشف السبب

بالصور.. نجم الأهلي السابق: «أتمنى العمل في مجال التمثيل»

إعلام إيراني: مقتل هاني رمزي في قصف القنصلية الأمريكية بالعراق..والأخير يُعلق

شوبير يهاجم موسيماني بسبب هذا الأمر: مش هغير رأيي

سعودي يقتل زوجته الليبية ويُقطّع جسدها إلى أشلاء.. والداخلية تُنفذ القصاص

شاهد لحظة مغادرة الملك سلمان المستشفى وبيان من الديوان الملكي بشأن حالته الصحية

مقتل رياضي شهير خلال بطولة «كبادي» بـ 10 رصاصات

جثة شاب مقطوعة نصفين.. القاتل صديقه والسبب خطيبته!

«لقاء جنسي» يفجر أزمة بين مرتضى منصور وكارتيرون

مفسرة أحلام تصدم الجميع: شيرين ستموت منتحرة بهذه الطريقة

ADS
 

هاني شاكر يسخر من إطلالة «ويجز» الغريبة في حفل بالسعودية

6dfbfb3f6a
ويجز
Native
Teads
الأربعاء، 16-03-2022 09:53 ص
علق الفنان هاني شاكر على إطلالة مغني الراب، ويجز، خلال حفله الأخير الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وكتب هاني شاكر، في تدوينة له عبر حسابه على تويتر "‏بعد أن سألت اكتر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة، وهذا اللوك الغريب، رأيي الشخصي إن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".
وأحيا مغنى الراب ويجز حفلا غنائيا الاثنين الماضي على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.
وواجه ويجز موجة من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب إطلالته بالحفل حيث ارتدى  شورت باللون الموف وجاكيت باللون الأخضر وقميص باللون البيج، وهو ما وصفه الجمهور بأنه مظهر غير متناسق.
وشبه البعض إطلالة ويجز بـ الفنان الراحل سمير غانم فى مسرحية المتزوجون.

 

إقرأ ايضا

فنانة

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيًا وتكشف السبب

FN4iZmOWYAQvKLq

إعلام إيراني: مقتل هاني رمزي في قصف القنصلية الأمريكية بالعراق..والأخير يُعلق

cdn4.premiumread

شاهد لحظة مغادرة الملك سلمان المستشفى وبيان من الديوان الملكي بشأن حالته الصحية

أخبار متعلقة

download

وفاة فنانة شهيرة أثناء تصوير مسلسل في السعودية بسكتة قلبية مفاجئة

Capture

من هي الأميرة نورة التي أعلن الديوان الملكي السعودي وفاتها؟

images

قتلوه وأذابوا جثته بالأسيد.. تفاصيل جريمة هزت السعودية

6a171e2f567f20e6b2b9fe66cf437071

مرتضى منصور يفضح برنامج رامز جلال في رمضان القادم

تنزيل

تركي آل الشيخ: «سأموت في موعدي.. دعوني أعيش حياتي بطريقتي»

11-112-310x165

«غرز المفك في رقبته».. مقتل عامل مصري بالسعودية