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هاني شاكر يرد على حمو بيكا بعد تصريحات فاضحة

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الخميس، 24-02-2022 03:12 م

رد الفنان هاني شاكر على تصريحات حمو بيكا ضد أحد أعضاء مجلس النقابة بالتربح وتلقي الرشاوى ووجود تسريبات تؤكد ذلك.
وأضاف نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر: "أي ادعاء على أعمال المجلس أو على أحد أعضائه بمناسبة كونه عضوا مختارا من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فإن هذه الادعاءات محلها النيابة العامة، تناقش أدلتها ثبوتا وعدما، وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة حريصة كل الحرص علي الدعم الكامل لتقديم كل الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة جلية للجميع، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير".
وقال إن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة تنظيمية حاكمة لجميع أعماله، وأن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.
وكان حمو بيكا، اتهم مجلس النقابة، في مقابلة تلفزيونية معه، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، زاعما أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة، لم يذكر اسمه، مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالا بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقا لكلامه في المقابلة.
 

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