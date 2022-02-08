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هاني شاكر يثير الجدل بحصوله على جنسية دولة أجنبية

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هاني شاكر
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الثلاثاء، 08-02-2022 03:06 م
أثار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية، حيث حصل على جواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار أي الحصول على “الجنسية الكاريبية”.
ويتراوح تكلفة جواز السفر الكاريبي ما بين 100 إلى 150 ألف دولار، ويتيح لحامله إمكانية دخوله إلى ما يقرب من 150 دولة حول العالم دون تأشيرة مثل المملكة البريطانية ودول الاتحاد الإوروبي.
ومن ناحيته، أكد هاني شاكر أنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة، حسب اليوم السابع.

 

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