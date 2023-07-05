هالة صدقي: أنا حاليًا ببيع بصل والعمل مش عيب (صور)

حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة على برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش المذاع عبر شاشة 'الشرق للأخبار.

وخلال الحلقة كشفت هالة صدقي، إن والدها كان يشجعها على ممارسة الرياضة والموسيقى، ولكن والدتها كانت صارمة وحازمة في تعاملتها معها وكانت تعاقبها في حال عدم المذاكرة، وعلى الرغم من ذلك كانت تتمنى أن تصبح ابنتها راقصة باليه.

وأضافت هالة:" أنا ببيع بصل دلوقت، زرعت في المزرعة اللي أنا فيها بصل وببيعه، والمزارعين مجوش اليومين اللي فاتوا نزلت أنا شيلت البصل، إيه المشكلة!، عمر الشغل ما كان عيب، العيب أنك تحتاج".

يذكر أن هالة صدقي حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في سباق مسلسلات رمضان 2023، بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق النهري، وعصام السقا، ومنة فضالي، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.



