هاكرز يخترق هاتف فتاة ويحصل على فيديوهات مخلة لها مع «حمودي»..ماذا حدث؟

الأحد، 20-11-2022
09:40 ص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة طالب (هاكرز
) إلى الجنايات
لاتهامه بسرقة صور خاصة لفتاة وحبيبها من على هاتفها وتهديده لها بنشر الصور
وإرسالها لوالدها مقابل الحصول على أموال.
جاء بامر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي
صورها والمقاطع المرئية الخاصة بها، والتي تحصل عليها عن طريق اختراق هاتفها
المحمول وتهديده لها، مصحوباً بطلب إمداده بمبالغ نقدية وتعدى على حرمة الحياة
الخاصة للمجني عليها بأن نقل بجهاز من الأجهزة الصور والمقاطع المرئية الخاصة بها
وبصديقها حمودي بمكان خاص بغير رضائها، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها
بأن استعمل الصور والمقاطع المرئية الخاصة بها بغير رضائها.
كما أدار الحسابين المسميين "
instagramuser, salm_aanasser " على الشبكة
المعلوماتية "تطبيق الانستجرام " بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات
السابقة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات
على النحو المبين بالأوراق.