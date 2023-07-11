الثلاثاء، 11-07-2023
01:06 م
شهدت الأيام القليلة الماضية، خلافا حادا بين الفنان الكبير على الحجار
، ومواطنه مدحت صالح
.
وبدأ الصدام بين الطرفين، بعدما تبنت دار الأوبرا المصرية، مشروعا كان النجم مدحت صالح
تقدم به لإحياء التراث الموسيقي تحت عنوان "الأساتذة"، إذ اتهمه الحجار بسرقة فكرة مشروعه "100 سنة غناء".
وتوقع عشاق النجمين أن يذوب الخلاف سريعا، لا سيما وأن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التقت بالمطرب على الحجار
ووعدته بدعم مشروعه، وتقديم كل التسهيلات ليتحول إلى واقع ملموس.
لكن هذه التوقعات جاءت بعيدة عن الواقع، إذ أطلق الحجار تصريحات صادمة خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "الستات" على قناة النهار تقديم سهير جودة ومفيدة شيحة.
وقال الحجار خلالها: "موضوعي مع مدحت صالح
أكبر من الخصام، أو الخلاف بين شخصين في الشارع، تصوروا مثلا أن هناك شخصا قدم رسالة دكتوراه، ثم جاء شخص آخر وسرق مجهوده، أنا أستاذه، وهو قال ذلك بنفسه في برنامج مع الإعلامية منى الشاذلي".
وتابع الحجار حديثه قائلا: "أرفض التصالح والمساواة بيني ومدحت صالح
، أرشيفي الفني يضم 3000 أغنية، وقمت بغناء تتر 121 مسلسلا، المساواة بيننا لا تجوز، بصراحة حماس وزارة الثقافة للمشروع جعلني أشعر بالراحة، فلا أبالغ إذا قلت إن مشروعي يعرفه الجميع، ومدحت أيضا وهو بالنسبة لي مشروع دولة".
يذكر أن مشروع الأساتذة الذي تبناه مدحت صالح
، يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة دون الاقتراب من البناء الأصلي للحن.