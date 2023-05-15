الإثنين 15 مايو 2023
توقيت مصر 14:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هاجمته صحف فرنسية.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في مباراة "دعم المثليين"

بعد انسحابه بسبب فضيحة جنسية.. لمن سيمنح محرم إنجه أصوات داعميه؟

الإعلان عن غرامة ممارسة الرذيلة في منتزه الإسكندرية

تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟.. اجتماع هام ينتظره الملايين

تلميحات وحرب كلام بين "ساويرس" و عمرو أديب (فيديو)

"لا مسامحتك حي أو ميت".. مي العيدان تهاجم أحمد بدير بسبب تطور مفاجئ

"قفشتها".. محمود يلجأ للمحكمة لتطليق عروسته بعدما اكتشف الصدمة ثاني يوم زواج

بعد قرار المحكمة.. اتحاد الكرة يكشف مصير "كهربا"

زوجة سعودية تضبط خادمتها أثناء ممارسة الرذيلة مع السائق وتتهم ابنها بمعاشرتها

هاجمته صحف فرنسية.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في مباراة "دعم المثليين"

elaosboa67541
مصطفى محمد
الإثنين، 15-05-2023 02:00 م

 

أعلن مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، أنه لم يشارك في مباراة الفريق أمام تولوز بسبب عدم رغبته بالمشاركة في جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي.

وقال محمد في تغريدة على "تويتر": "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي.. احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركا وما سيظل مختلفا عليه".

وأضاف: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضا احترامي لمعتقداتي الخاصة، وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك وأن يعامل الجميع باحترام".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشعلت جدلا في فرنسا بعد إعلانها أن اللاعب رفض المشاركة في المباراة لعدم رغبته بارتداء قميص يحمل ألوان دعم مجتمع المثليين، قبل أن يؤكد اللاعب نفسه ذلك.

إقرأ ايضا

mqdefault

الإعلان عن غرامة ممارسة الرذيلة في منتزه الإسكندرية

234607

تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين

6461ef604236042ec12375c9

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟.. اجتماع هام ينتظره الملايين

أخبار متعلقة

645ffbc342360435083c1656

الأهلي يصدم "كهربا" بشأن غرامة الزمالك

large

تعليق مثير من خالد العندور على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

Capture

رسميا.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

2015_7_7_12_36_37_307

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس الزمالك بعد عزله

image

بع عزل مرتضى.. قرار قضائي جديد بشأن مجلس الزمالك

مرتضى-منصور-1

حكم قضائي عاجل بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. تعرف على السبب