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هاجر سعد الدين ترد على منتقد إذاعة القرآن الكريم

هاجر سعد الدين
هاجر
 
الثلاثاء، 20-10-2020 09:30 م أحمد سالم
أكدت الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس اذاعة القرأن الكريم الاسبق أن الحضارة الاسلامية كان لها دور فى نشر الحضارات فى الدول العربية والعالم العربي مؤكدة أنني كنت اتمنى أن يكون هناك  نقد بناء بحيث لأننا نحاول أن نبني ولا نهدم.

وأضافت سعد الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن أهم شئ في اذاعة القرأن الكريم إعادة بناء الشخصية الاسلامية والانسان المصري على المنهج الاسلامي المميز.

وتابعت رئيس اذاعة القرأن الكريم الاسبق أن السخرية والتهكم على إذاعة القرأن الكريم تم بطريقة غير جيدة مؤكدة أنه كان يجب ألا يتم نشر تلك السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بهذه الطريقة.

وأشارت سعد الدين إلى أن إذاعة القرأن الكريم بمثابة جامعة للازهر ومنهل للعلم والثقافة مؤكدة أن به العديد من البرامج المتخصصة التي تفيد المسلم.
 

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