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"نيويورك تايمز" تنشر صورًا تكشف شكل أنفاق حماس من الداخل وسبب صعوبة اقتحامها

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الخميس، 16-11-2023 11:02 ص


كشفت صحيفة نيويورك تايمز، كيف تبدو أنفاق غزة من الداخل، استنادا إلى صور التقطها صحفيون داخل الممرات وشهادات باحثين يدرسون الأنفاق، وتفاصيل نشرتها القوات الإسرائيلية عندما اجتاحت غزة عام 2014. مشيرة إلى أن الإنفاق تضم مدخل يمتد لمسافة 19 متر تحت الأرض وفتحة تهوية.
وأوضحت أن هناك أنفاق تكتيكية ، تستخدم ملاجئ ضد الهجمات وغرفا للتخطيط واحتجاز المختطفين ومستودعات ذخيرة.
وتابعت، تضم " خطوط كهرباء وخرسانة مسلحة، وتوجد قذائف وذخيرة".
وأفادت الصحيفة، أن أنفاق التهريب تم توثيقها في منطقة رفح، حيث تستخدم لنقل جميع أنواع السلع من مصر إلى غزة.
وتابعت، وفقا لشهادات عاملين، هناك العديد من الأنفاق التي تتقاطع مع بعضها البعض على أعماق مختلفة.
وأشارت إلى أن الإنفاق تضم ممرات لإدخال معدات وغذاء وماشية، وأسلحة وذخائر، وخطوط كهرباء، وسكة حديدية.
وذكرت الصحيفة أن تحديات تعطيل الأنفاق، تتمثل فيما يلي:-
-مداخل مخفية
يصعب اكتشاف مداخل الأنفاق، والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي إرسال جنود للبحث في المنطقة
- مداخل بديلة
في حال نجاح القوات الإسرائيلية في تدمير نفق بغارات جوية أو متفجرات أرضية، يمكن للمسلحين حفر مداخل أخرى بشكل سريع، ما يضمن استمرار تشغيل الممر.
- فخاخ متفجرة
غالبا ما تكون المداخل مجهزة بقنابل أو متفجرات مزودة بأسلاك تعثر
- كمائن
المداخل المتعددة والمسارات المتفرعة تمكن المسلحين من التربص وشن هجمات مفاجئة على قوات العدو.




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