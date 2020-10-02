«نيويورك تايمز» تلمح إلى انسحاب «ترامب» من معركة الرئاسة

الجمعة، 02-10-2020
06:03 م
فتحي مجدي
ألمحت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة إلى أن الرئيس دونالد ترامب
قد يضطر للتخلي عن محاولة إعادة انتخابه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الصحيفة إن تشخيص الرئيس يلقي "بقيادة الأمة في حالة من عدم اليقين"، مضيفة: "إذا مرض، فقد يثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كان يجب أن يظل على بطاقة الاقتراع على الإطلاق".
ويمكن لترامب تسليم سلطته مؤقتًا إلى نائب الرئيس إذا أصبح عاجزًا، بما في ذلك أثناء الخضوع لإجراء طبي، إذا لزم الأمر.
وبموجب القسم الثالث من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، يمكن للرئيس أن يعلن أنه "غير قادر على القيام بصلاحيات وواجبات" الرئاسة
.
وسيصبح نائب الرئيس مايك بنس رئيسًا بالإنابة، على الرغم من بقاء ترامب في منصبه – ويمكن للرئيس أن يستعيد سلطاته من خلال الإعلان كتابةً أنه مستعد مرة أخرى لتسريحها.
في عام 1985، تولى نائب الرئيس جورج بوش الأب، مهام الرئيس بالنيابة عندما خضع الرئيس رونالد ريجان لعملية جراحية لاستئصال سرطان في القولون.
كما نقل الرئيس جورج دبليو بوش سلطاته مرتين إلى نائب الرئيس ديك تشيني للخضوع لإجراء منظار في القولون تحت التخدير العام، مرة في عام 2002 وأخرى في عام 2007.