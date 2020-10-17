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نيللي كريم تفاجئ الجميع بقرار صادم

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نيللي كريم
 
السبت، 17-10-2020 01:39 م محمد فضل

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن سر فشل زيجتيها السابقتين، بينما أعلنت قرارا مفاجئا بشأن زواجها الثالث المقبل.
وأشارت، أمس الجمعة، مع برنامج "السيرة" من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أنها تزوجت للمرة الأولى وهي في عمر 17 عاما، ودون علم أهلها، وأنها عندما أخبرت والدتها بزيجتها صدمت و"لطمت بالروسي" بحسب تعبيرها، وكان الفارق بينها وبين زوجها 10 سنوات، واستمر 9 سنوات، أما الزيجة الثانية فتمت سريعا.
وفي سؤال من وفاء الكيلاني إن كان فشل الزيجات هو الخيانة من أزواجها، قالت نيللي كريم: "أكيد حدث خيانة، لكن الزواج مراحل وأظل أتحمّل كتيرا وبعد ذلك أقول كفى، والطلاق يحدث بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة".
وأردفت: "الزواج ليس له كتالوج، الزواج مثل البطيخ، وزيجاتي الاثنتين كانت قرعة".
وسألتها الكيلاني عما إذا كانت سترتدي بذلة رقص شرقي لزوجها المقبل، وكان رد نيللي كريم مفاجئ: "لا أريد أن أتزوج ثانية وقررت أعيش لنفسي ومع نفسي".
وكانت نيللي كرين أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال ، عمر إسلام، في شهر يونيو، ويكبرها بـ6 سنوات، وكان من المقرر أن يتم الزواج نهاية الصيف.

 

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