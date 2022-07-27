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نيللي كريم: «أصبت بسرطان في الوجه وشيلت حتة من ودني»

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نيللي كريم
Native
Teads
الأربعاء، 27-07-2022 11:04 ص

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل خضوعها لعملية جراحية بسبب إصابتها بورم حميد في الوجه.

وخلال لقائها ببرنامج" "AB TALKS"، قالت نيللي كريم : "اكتشفت أن عندي ورم حميد في وشي، وقررت أعمل عملية، والدكاترة حذروني إني ممكن أتشل ومعرفش أحرك وشي تماما، وعملت العملية في أمريكا ونجحت، ولكن الدكتور شال جزء من ودني لإخفاء الجرح لأني كنت هتشوه".

وتابعت نيللي موضحة: "مريت بلحظات صعبة كتير في حياتي، ولكن أصعب لحظة لما بشوف شخص عزيز عليا بيتألم، ودا حصلي لما والدتي تعرضت لجلطة في المخ ومعرفتش أتصرف، لأني بتوتر في المواقف الصعبة، وأنا بخاف من المرض لأني مش عايزة أبقى عبء على أي شخص، ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ومقولتش لحد".

 

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