الأحد 18 فبراير 2024
توقيت مصر 16:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء رغم تراجع حركة البيع والشراء

صلاح يبلغ ليفربول رحيله رسميًا عن النادي نهاية الموسم

الجيش المصري يفرج عن وثائق سرية عن حرب أكتوبر

بعد طلاقهما.. زوجة فنان شهير تصدم الجميع: "خنته كما خانني"

فيديو يهز السعودية.. امرأة تدهس 4 نساء بطريقة صادمة

الأهلي يستحوذ على ناد أوروبي.. قريبًا

مفاجأة من البنك المركزي.. موعد إصدار الجنيه الجديد

أول تعليق لأميرة الطويل وزوجها الإماراتي " خليفة المهيري" بعد إعلان إفلاسه

شاهد.. محمد صلاح يعود ويسجل هدفًا رائعًا في شباك برينتفورد

قرار جديد من محكمة النقض بعد حكم حبس مرتضى منصور

نيابة النقض توصي بتأييد حبس مرتضى منصور 6 أشهر

Capture
مرتضى منصور
الأحد، 18-02-2024 08:03 ص

أوصت نيابة النقض - في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات

وترافع مرتضى منصور عن نفسه أمام المحكمة بعدما سلّم نفسه صباح السبت.

وتصالح "منصور" في قضاياه الثلاثة مع " لمياء خيري".

كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.

إقرأ ايضا

images (3)

الجيش المصري يفرج عن وثائق سرية عن حرب أكتوبر

IMG-20240218-WA0007

بعد طلاقهما.. زوجة فنان شهير تصدم الجميع: "خنته كما خانني"

IMG-20240218-WA0016

أول تعليق لأميرة الطويل وزوجها الإماراتي " خليفة المهيري" بعد إعلان إفلاسه

أخبار متعلقة

1694380951_image-6-780x470

قرار جديد من محكمة النقض بعد حكم حبس مرتضى منصور

images

كل اللي غلط هيتحاسب.. مرتضى منصور يتوعد هؤلاء بعد تصالحه مع موظفة "المركزي للمحاسبات"